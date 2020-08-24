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Hyundai привезла в Россию ограниченную серию кроссовера Santa Fe

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Компания Hyundai для российского рынка подготовила ограниченную версию своего кроссовера Santa Fe.
Новинка будет выпущена ограниченным тиражом, а к названию она получила приставку Black&Brown. Тираж этой версии ограничили 300 экземплярами.

Стоимость одного кроссовера в новом исполнении составляет от 2 619 000 рублей. Отличается специальная версия оформлением экстерьера и салона, где все выполнено в коричневых тонах с элементами черного цвета.

Также в салоне предлагаются сидения с отделкой из натуральной кожи и экокожи, при этом на потолке и стойках использовали замшу. Кузов автомобиля выполнили в черном цвете.

Hyundai привезла в Россию ограниченную серию кроссовера Santa Fe

Еще предлагаются тонированные задние стекла, затемненная решетка радиатора, боковые молдинги, ручки дверей, двери багажника и элементы на заднем бампере.

Колесные диски в специальной версии будут на 19 дюймов с шинами Continental. Santa Fe в исполнении Black&Brown предложат с несколькими силовыми установками на выбор, среди которых бензиновый 2,4-литровый ДВС, дизельный 2,2-литровый агрегат, а также бензиновый двигатель объёмом 3,5 литра.

hyundai Hyundai Santa Fe
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