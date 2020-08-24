Что такое автоломбард и как он работает

Автоломбард представляет собой разновидность микрофинансовой организации, выдающей ссуды населению на любые цели под залог машины. Это лучшее решение для широкого круга заемщиков. Подобный вариант особенно полезен в ситуации, когда ваша кредитная история не очень хорошая, или имеют место другие финансовые обязательства. Тогда вряд ли можно рассчитывать на банковский кредит, но стоит подумать о сотрудничестве с автоломбардом.

Варианты получения денег в автоломбарде

В прошлом решение о получении заемных денег в автоломбарде означало необходимость оставить авто под залог и поместить его на парковку кредитной компании. Сейчас можно взять деньги, оставив в залог не машину, а только ПТС. Что выбрать вам? Учитывайте конкретную ситуацию. Если вы оставите машину на стоянке автоломбарда, процент за пользование кредитными деньгами будет ниже. Но если вы оставите в автоломбарде только ПТС, плата за пользование кредитом немного выше, но вы сохраните за собой право использовать автомобиль. Это очень важно, если ваша рабочая деятельность связана с необходимостью постоянного передвижения – курьерская служба, такси и т.д.

Кто может получить автокредит?

Чтобы подать заявку на получение наличных или оформить кредит под залог машины на банковскую карту, вы должны соответствовать следующим требованиям:

Быть совершеннолетним

Иметь российское гражданство

Владеть автомобилем и быть его единственным владельцем

Справки о типе работы или размере дохода предъявлять не нужно. Также не нужны поручители, потому что ваш кредит обеспечен автомобилем. Очевидно, что это наилучшее предложение для людей с плохой кредитной историей. Также получение ссуды в автоломбарде – отличный вариант для клиентов, у которых просто нет времени на выполнение слишком большого количества формальностей. Все, что вам нужно сделать, это заполнить онлайн-форму и отправить ее через интернет, чтобы в кратчайшие сроки получить решение о кредите и деньги на свой счет.

Особенности сотрудничества

Если у вас нет времени не только для утомительных походов в банк, но и для поездки в микрофинансовую организацию, пригласите специалистов Автоломбард 38 непосредственно к себе, чтобы они могли оценить автомобиль и оформить договор займа. Взять деньги можно под залог любого автомобиля – легкового, грузового или коммерческого. Удобно, что вы сразу знаете, сколько будет стоить такой кредит, ведь все необходимые расчеты для вас выполнит калькулятор на сайте.