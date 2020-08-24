На продажу выставили один из самых быстрых седанов Mercedes-Benz

Речь идет об ограниченной версии автомобиля Brabus E V12, созданном на основе модели Mercedes-Benz E-Class (W212).

В свое время таких автомобилей было выпущено всего 10 экземпляров и они являются самыми быстрыми. Brabus E V12 даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив рекордную скорость 365,7 километра в час. Теперь один из таких экземпляров выставлен на продажу британским дилером Hexagon Classics.

Продавец указал, что машина была доработана специалистами ателье Brabus, которые установили в машину 6,3-литровый 12-цилиндровый двигатель и доработали 5-скоростной «автомат».

Мощность силовой установки составляет 800 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 1 100 Нм.

Для разгона от 0 до 300 км/ч этому седану требуется 23,9 секунды, а первую сотню он набирает за 3,7 секунды.

Пробег выставленного на продажу образца составляет 6 599 км. Оценили один из самых быстрых седанов Mercedes-Benz в 149 500 фунтов стерлингов.