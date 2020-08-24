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Porsche может быть замешана в манипуляциях с двигателями

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В немецкой компании рассказали о результатах внутреннего расследования по делу о махинациях с вредными выбросами.
Как пишет издание Bild am Sonntag, ссылаясь на заявление, в компании признались, что замешаны в манипуляциях с двигателями.

В частности, в период с 2008 по 2013 год в Porsche занижали реальные данные о выбросах в автомобилях с бензиновыми ДВС. В числе автомобилей, в которых использовались незаконные средства, присутствуют 911 и Panamera.

О результатах внутренних проверок компания уже уведомила Федеральное автомобильное ведомство KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), прокуратуру Штутгарта и властей США.

Сейчас ведется расследование. Ранее Porsche уличили в подобных махинациях с дизельными моторами и компания была оштрафована на общую сумму 535 млн евро.

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