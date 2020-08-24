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Дебютную партию 712-сильного пикапа Ram раскупили за 2 дня

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Новый пикап Ram 1500 TRX был представлен на прошлой неделе, а недавно новинка стала доступна для заказа в приветственной версии Launch Edition и в обычном исполнении.
Как выяснилось, дебютную партию 712-сильного пикапа Ram раскупили за 2 дня, и сейчас для заказа предлагается только обычный вариант. Как заявили в компании, увеличивать объёмы выпуска спецверсии они не будут.

То есть тираж Ram 1500 TRX Launch Edition так и остается ограничен 702 выпущенными экземплярами. Стоимость одного пикапа в таком исполнении составляет 90 265 долларов или 6,6 млн рублей, тогда как обычный пикап предлагается по цене от 70 095 долларов.

Дебютную партию 712-сильного пикапа Ram раскупили за 2 дня

Модель собирают на предприятии в Мичигане. В пикапе установлен 6,2-литровый двигатель HEMI с 8 цилиндрами. Его мощность составляет 712 л.с. при 881 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем работает 8-скоростная автоматическая КП TorqueFlite 8HP95. С такими характеристиками новинка способна разгоняться до первой сотни за 4,4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 км/ч.

Новый пикап от Ram способен преодолевать брод глубиной более полуметра, а его углы съезда и въезда составляют 23,5 и 30,2 градуса соответственно. Также заявлена возможность буксировать прицеп массой 3,67 тонны.

Дебютную партию 712-сильного пикапа Ram раскупили за 2 дня Дебютную партию 712-сильного пикапа Ram раскупили за 2 дня

Ram Ram 1500
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