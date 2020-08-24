Российский владелец Maybach 62S отсудил у Mercedes-Benz 742 334 евро

Владелец приобрел лимузин Maybach 62S, но в автомобиле практически сразу стали появляться различные дефекты и неисправности.

Владелец оформил машину в лизинг еще в 2012 году. Первой проблемой стало то, что зеркала складывались в обратном направлении при скорости более 40 км/ч.

Затем произошли проблемы с климат-контролем, а следом и с пневматической подвеской.

Выявленные проблемы в российском представительстве компании «Мерседес-Бенц РУС» признали возникшие проблемы не серьезными, а сам официальный дилер устранить все неполадки не смог.

В результате владелец подал иск в суд на компанию. Судебные разбирательства длились на протяжении шести лет и только после множества экспертиз было подтверждено, что в лимузине действительно заводские дефекты.

В результате суд обязал выплатить владельцу Maybach 62S компенсацию в размере 742 334 евро.