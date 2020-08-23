Как отличить хороший автосервис?

Услугами автосервисов пользуется каждый автовладелец, но качество этих услуг в разных мастерских значительно различается. Поэтому важно уметь определить, какому именно автосервису можно доверить решение своих проблем.

Основные способы определения хорошего автосервиса

Одним из самых распространенных критериев определения качества услуг автосервиса является их стоимость. Однако практика свидетельствует о том, что лучшая автомастерская далеко не всегда устанавливает самые высокие цены. Поэтому нужно использовать другие критерии, позволяющие найти хороший автосервис в Харькове. Чтобы минимизировать риск, первым делом надо убедиться в наличии у автомастерской лицензии, сертификатов, прайс-листа, а также кассового аппарата. Затем нужно выполнить следующие действия:

Изучить отзывы клиентов об автосервисе, оставленные на специализированных онлайн-ресурсах. Любая компания, заботящаяся о своей репутации, отслеживает отзывы о себе и стремится поддерживать благоприятный имидж.

Пообщаться с работниками разных автосервисов. В хорошей мастерской специалисты всегда готовы доходчиво разъяснить все вопросы о своих услугах, а также рассказать о ценообразовании.

Первый визит в автомастерскую. Определенные выводы о качестве обслуживания можно сделать еще во время предварительной записи по телефону. Персонал должен быть вежливым и давать предельно конкретные ответы на заданные вопросы относительно услуг. В ходе первого визита нужно обратить внимание на каждую мелочь. Никаких недоговорок быть не должно.

Обстановка внутри автомастерской. Нужно убедиться в поддержании порядка в боксах и их регулярной уборке. Хотя это рабочее место, однако наличие внутри помещения грязи, мусора и валяющихся повсюду старых запасных частей точно не говорит в пользу автосервиса.

Главные принципы выбора автосервиса

Одни автомастерские являются универсальными и оказывают услуги владельцам любых автомобилей, другие специализируются на ремонте определенных марок. Лучше всего обратиться в автосервис, который оказывает услуги по ремонту имеющейся марки авто. При появлении неисправностей в новом автомобиле премиум-класса следует воспользоваться помощью фирменного сервисного центра, где неполадку устранят быстро и бесплатно. Ни в коем случае нельзя поручать сложный ремонт дорогих автомобилей гаражным мастерам, поскольку для их качественного техобслуживания необходимо дорогое оборудование и богатый опыт выполнения таких работ.

Хороший автосервис отличается точной диагностикой, отличным качеством услуг и

продолжительным гарантийным сроком на все отремонтированные элементы машины. Если отнестись внимательно к вышеперечисленным пунктам, то можно сделать грамотный выбор мастерской.