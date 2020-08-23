Chery Tiggo 3 стал самым продаваемым китайским автомобилем в РФ в июле

Российские аналитики рассказали о самых востребованных автомобилях китайских брендов по итогам прошлого месяца.

Как выяснили специалисты «Автостат Инфо», в общей сложности в июле было реализовано 4 768 новых китайских машин, что превышает прошлогодний результат на 73%.

В прошлом году объемы продаж китайских авто были 2 758 шт. Чаще всего в июле 2020 года продавали кроссовер Chery Tiggo 3. Его объёмы продаж составили 841 ед., а это на 175,6% больше.

Кроссовер Haval F7 стал вторым с результатом 712 шт., что больше на 225%. Geely Atlas располагается в тройке лидеров с объёмами продаж 636 ед. (-8,8%).

В первую пятерку самых продаваемых китайских автомобилей в РФ в июле еще вошли Geely Coolray и Haval F7x. Их объемы продаж составили 414 и 391 ед.

Также в списке оказались: Haval H5 — 271 ед., Changan CS35 — 265 ед. (+373%), Haval H6 — 249 ед. (-51%), Geely Emgrand X7 — 187 ед (+125%) и Besturn X40 — 150 ед. (+552%).