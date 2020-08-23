В июле продажи премиальных автомобилей в России выросли на 13%

На российском рынке в прошлом месяце было продано 14,6 тыс. новых машин премиум-сегмента, а если сравнивать эти объёмы с июлем 2019 года, то показатель вырос на 13%.

Положительная динамика в этом сегменте оказалась выше, чем по рынку в целом. Самыми востребованными автомобилями сегмента остаются автомобили BMW, реализованные в июле в количестве 4 236 ед., что на 21% больше. Т

акой же рост продаж был зафиксирован и у Mercedes-Benz (3902 ед.), автомобили которого являются вторыми по популярности в сегменте.

Следом за немецкими брендами оказался японский Lexus, с показателем 2 265 ед., что на 19% больше. Audi находится на четвертой строчке, но при этом у нее зафиксирована отрицательная динамика на 4%.

Следующими самыми востребованными марками оказались: Volvo (853 ед.; +15%), Porsche (731 ед.; +42%), Land Rover (385 ед.; -42%), MINI (247 ед.; -11%) и Infiniti (222 ед.; -26%).