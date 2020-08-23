Продажи автомобиля постепенно прекращают на разных рынках. Так, недавно лифтбек BMW 6-Series Gran Turismo сняли с продажи в США, что связано с низким спросом на модель.

Как стало известно, автомобиль уже не представлен в автосалонах, поэтому купить его уже невозможно.

Скоро BMW 6-Series Gran Turismo может покинуть и европейский авторынок, где также наблюдается низкий спрос, а вот в Китае лифтбек продается отлично несмотря на свой неоднозначный вид, ведь при его создании разработчики пытались совместить седан, универсал и хэтчбек.

Между тем, в России 6-Series Gran Turismo представлен по цене 4 290 000 рублей, хотя число представленных в стране версий снизилось.

Недавно автомобиль еще и получил обновление, вместе с которым выросла и его стоимость.