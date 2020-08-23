Главная » Новости

Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Компактный кроссовер предназначен для рынков развивающихся стран, и это не абсолютная новинка, а перелицованный вариант Suzuki Vitara Brezza.
Кроссовер в Индии будет представлен под названием Urban Cruiser, а его главным конкурентом станет Hyundai Creta, при этом первый окажется на 10% дешевле.

Urban Cruiser отличается от Suzuki Vitara Brezza деталями экстерьера, тогда в техническом плане они идентичные.

Однако в плане оснащенности Vitara Brezza уступает модели от Toyota.

В последней предложат две подушки безопасности, парктроники, полностью светодиодную оптику, климат-контроль, а также информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном.

Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

Еще в компании сделали акцент на гарантию, которая составит 3 года или 100 тыс. км пробега, тогда как Suzuki Vitara Brezza имеет гарантию 2 года или 40 000 км пробега.

Линейка двигателей представлена 1,5-литровым 105-сильным ДВС, пару которому составляет пятискоростная механика или четырехступенчатый автомат, работающие только с переднеприводной системой.

Urban Cruiser уже предлагается для заказа, но чтобы его оформить нужно внести 11 тыс. рупий. Все цены и комплектации кроссовера обещают объявить на следующей неделе.

Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

toyota
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика