Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

Компактный кроссовер предназначен для рынков развивающихся стран, и это не абсолютная новинка, а перелицованный вариант Suzuki Vitara Brezza.

Кроссовер в Индии будет представлен под названием Urban Cruiser, а его главным конкурентом станет Hyundai Creta, при этом первый окажется на 10% дешевле.

Urban Cruiser отличается от Suzuki Vitara Brezza деталями экстерьера, тогда в техническом плане они идентичные.

Однако в плане оснащенности Vitara Brezza уступает модели от Toyota.

В последней предложат две подушки безопасности, парктроники, полностью светодиодную оптику, климат-контроль, а также информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном.

Еще в компании сделали акцент на гарантию, которая составит 3 года или 100 тыс. км пробега, тогда как Suzuki Vitara Brezza имеет гарантию 2 года или 40 000 км пробега.

Линейка двигателей представлена 1,5-литровым 105-сильным ДВС, пару которому составляет пятискоростная механика или четырехступенчатый автомат, работающие только с переднеприводной системой.

Urban Cruiser уже предлагается для заказа, но чтобы его оформить нужно внести 11 тыс. рупий. Все цены и комплектации кроссовера обещают объявить на следующей неделе.