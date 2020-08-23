Tesla объявила войну стороннему программному обеспечению

Новое обновление, которое в ближайшее время появится на автомобилях американской марки не допустит использование стороннего ПО.

Все это сделано в целях безопасности и желания заработать на дополнительных функциях.

Как известно, в автомобилях Tesla дополнительный запас хода, активное ускорение и ограничитель скорости является дополнительной опцией.

Например, увеличить мощность установки и время разгона в Tesla Model 3 можно за 2 тыс. долларов, но существуют в сети программное обеспечение, которое позволяет сделать это бесплатно.

Вот с подобными приложениями и решили бороться в американской компании, выпустив обновление ПО 2020.32.1.

В нем уже не получится установить стороннее ПО, а если оно уже есть в системе, то она оповестит о несовместимости и такие уведомления будут находиться на экране едва ли не постоянно.