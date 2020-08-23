Стало известно, сколько россияне тратят на транспортный налог

Специалисты в России решили выяснить, какие суммы денег у россиян уходят на оплату транспортного налога.

Опрос провели специалисты агентства «Автостат» совместно с «За рулем». Сообщается, что в опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян.

Исследование показало, что каждый десятый автомобилист транспортный налог вообще не платит, а каждому одиннадцатому участнику опроса транспортный налог обходится в 10-20 тыс. рублей.

У 4,7% респондентов сумма налога составляет более 20 тыс. рублей, а еще 5,3% людей вообще не помнят, сколько они платят.

Самый маленький налог менее 1 000 рублей платит 8,7% опрошенных, а большинству он обходится от 3 до 3 тыс. рублей (23,3%).

20,8% россиян расходует на транспортный налог от 3 до 5 тыс. рублей и 18,2% — от 5 до 10 тыс. рублей.