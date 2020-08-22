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В России стали активнее покупать подержанные автомобили

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На вторичном рынке наблюдается повышенный спрос на автомобили, что выяснили специалисты «Авто.ру», на результаты исследования которых ссылаются журналисты «Газеты.Ru».

Согласно опубликованным данным, россияне стали чаще покупать подержанные машины в июле, когда положительная динамика составила 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего повышенный спрос наблюдался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где прирост продаже составил 24%.

Также повышенный спрос наблюдался в Красноярском крае (+17%), Нижегородской области (+17%), Москве и Подмосковье (+16%), а также Краснодарском крае (+14%).

При этом по итогам второго квартала наоборот наблюдается отрицательная динамика, когда объёмы продаж сократились на 4% в сравнении с первым кварталом и на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сильнее всего продажи упали в Самарской (-50%), Нижегородской (-45%) и Челябинской областях (-36%).

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