В России стали активнее покупать подержанные автомобили

На вторичном рынке наблюдается повышенный спрос на автомобили, что выяснили специалисты «Авто.ру», на результаты исследования которых ссылаются журналисты «Газеты.Ru».

Согласно опубликованным данным, россияне стали чаще покупать подержанные машины в июле, когда положительная динамика составила 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего повышенный спрос наблюдался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где прирост продаже составил 24%.

Также повышенный спрос наблюдался в Красноярском крае (+17%), Нижегородской области (+17%), Москве и Подмосковье (+16%), а также Краснодарском крае (+14%).

При этом по итогам второго квартала наоборот наблюдается отрицательная динамика, когда объёмы продаж сократились на 4% в сравнении с первым кварталом и на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сильнее всего продажи упали в Самарской (-50%), Нижегородской (-45%) и Челябинской областях (-36%).