Опубликованы рендеры кросс-вэна Renault Triber за 500 тыс. рублей

Впервые Renault Triber вышел на индийском рынке, а в начале этого года автомобиль стал глобальным.

Эта модель создавалась для рынков развивающихся стран. Он имеет длину менее четырех метров, при этом предлагается в семиместной модификации.

Renault Triber на рынках представлен с единственным литровым 72-сильным двигателем, пару которому составляет пятискоростная механика или робот. Система привода на все колеса в автомобиле не предусмотрена.

Габариты автомобиля составляют: 3 990/1 739/1 637 мм, колесная база 2 636 мм.В начальных версиях Triber представлен в пятиместной версии, а за дополнительную плату будет семиместный вариант.

Его минимальная стоимость в эквиваленте составляет около 500 тыс. рублей. Между тем независимые дизайнеры решили представить, как этот автомобиль выглядит во внедорожной модификации.

На изображении ему добавили внедорожных элементов, за счет которых он мог бы стать автомобилем для экстремальных путешествий.

Впрочем, Renault Triber в таком исполнении вряд ли выйдет, так как в компании об этом даже не упоминали.