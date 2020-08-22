Немцы назвали самые «сексуальные» марки автомобилей

В Германии автомобильные журналисты провели опрос, по результатам которого выяснилось, что важно для автомобилистов при выборе новой машины.

Так, многие немцы считают, что приобретая новый автомобиль, главное, чтобы он был комфортным, безопасным, а также экологичным и сексуальным.

На первом месте при выборе новой машины у немцев оказалась безопасность – 71,6%, на втором месте числится комфорт – 56,4%, на третьем экологичность – 46,5%, и еще для 16,4% респондентов важна ее сексуальность.

Среди самых сексуальных марок автомобилей жители Германии чаще называли модели немецкой BMW, причем за нее больше всего проголосовало женщины, тогда как мужчины считают наиболее сексуальными спорткары Porsche. На третьем месте оказался Jeep.

При этом совсем непривлекательными автомобилями были названы Fiat (2,2%).

В категории самых престижных лидерами оказались Mercedes-Benz (68,5%), BMW и Porsche, а самыми экологичными по результатам опроса являются Smart и Toyota. Самыми безопасными назвали авто бренда Mercedes-Benz.