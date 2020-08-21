Skoda показала «хрустальную» оптику электрического кроссовера Enyaq

Премьера электрического кроссовера состоится 1 сентября в Праге, но автопроизводитель до официальной презентации решил раскрыть некоторые особенности автомобиля.

Skoda на тизерных изображениях показала оптику электрического кроссовера Enyaq, которая будет полностью светодиодной со сложным строением и основными элементами пятиугольной формы. Задние фонари получили острые углы и сложный рисунок.

В компании отметили, что при создании оптики и задних фонарей дизайнеры вдохновлялись рисунками богемского хрусталя.

Внешность Skoda Enyaq была раскрыта ранее, причем это сделал сам производитель, так как он опубликовал зарисовки электрокара.

По размерам электрокроссовер будет сопоставим с Kodiaq. В основе модели ляжет платформа MEB, разработанная специально для электрокаров.

Ранее «Твоё Авто» писало, что Skoda Enyaq на одном заряде сможет проехать от 340 до 500 км в зависимости от версии модели.

Они будут отличаться не только мощностью мотора, но и емкостью батареи.