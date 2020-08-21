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Skoda показала «хрустальную» оптику электрического кроссовера Enyaq

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Премьера электрического кроссовера состоится 1 сентября в Праге, но автопроизводитель до официальной презентации решил раскрыть некоторые особенности автомобиля.

Skoda на тизерных изображениях показала оптику электрического кроссовера Enyaq, которая будет полностью светодиодной со сложным строением и основными элементами пятиугольной формы. Задние фонари получили острые углы и сложный рисунок.

В компании отметили, что при создании оптики и задних фонарей дизайнеры вдохновлялись рисунками богемского хрусталя.

Внешность Skoda Enyaq была раскрыта ранее, причем это сделал сам производитель, так как он опубликовал зарисовки электрокара.

Skoda показала «хрустальную» оптику электрического кроссовера Enyaq

По размерам электрокроссовер будет сопоставим с Kodiaq. В основе модели ляжет платформа MEB, разработанная специально для электрокаров.

Ранее «Твоё Авто» писало, что Skoda Enyaq на одном заряде сможет проехать от 340 до 500 км в зависимости от версии модели.

Они будут отличаться не только мощностью мотора, но и емкостью батареи.

skoda Skoda Enyaq
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