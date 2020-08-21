Компания Jeep продолжает подогревать интерес поклонников, публикуя новые изображения автомобиля Jeep Grand Wagoneer.

Недавно Jeep показал новые изображения Jeep Grand Wagoneer, на которых раскрыл некоторые детали внешности и салона.

Так, например, была продемонстрирована массивная решетка радиатора в стиле Grand Wagoneer и надпись WAG.

Среди деталей салона показали круглую консоль, а также часть мультимедийной системы внедорожника. По предварительным данным.

В интерьере будет располагаться сенсорный экран на 12 дюймов и полностью цифровая панель приборов. Ожидается, что Jeep Grand Wagoneer станет флагманом компании, а в его основе расположится платформа от пикапа RAM 1500.

Одной из силовых установок станет 3,6-литровый ДВС мощностью 309 л.с., а среди дизельных двигателей предложат 3,0-литровый агрегат.

Среди трансмиссий будет 8-сутпенчатая автоматическая КП. Премьера внедорожника состоится третьего сентября, а в производство он поступит во втором квартале будущего года.