NCSA назвала Казахстан лидером мирового автопрома по итогам мая

Ассоциация Национальных продаж автомобилей (NCSA) назвала майского лидера мирового автопрома, и в этот раз им стал Казахстан.

По итогам мая только Казахстан увеличил продажи, тогда как остальные рынки показали падение продаж, причем в некоторых странах оно очень сильное.

NCSA фиксирует продажи новых автомобилей на 96 рынках. В мае самые крупные рынки такие как США, Франция, Германия и Великобритании показали очень сильное падение. Например, минимальное было в США – 29%, а самое сильное падение в Великобритании – 87%.

Такой спад связан с коронавирусом, из-за которого были закрыты дилерские центры, а потенциальные покупатели находились на карантине.

Исключением в мае стал Казахстан, так как он в отличие от других показал прирост продаж на 19%.

В целом в отчётный период продажи новых автомобилей сократились на 31% до 5,2 млн авто.