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В России продают «Ниву» 1977 года за 3 млн рублей

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За отечественный внедорожник возрастом 43 года автовладелец просит 3 млн рублей, и это при том что сейчас новая Lada 4х4 стоит от 573 тыс. рублей.
На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу ВАЗ-2121 «Нива» 1977 года выпуска. Автомобиль находится в идеальном состоянии.

В России продают «Ниву» 1977 года за 3 млн рублей

Автомобиль выкрашен в лимонный цвет, причем это заводской цвет. Под капотом «Нивы» установлен 1,6-литровый карбюраторный ДВС мощностью 75 л.с.

Трансмиссия во внедорожнике механическая. Продаваемая ВАЗ-2121 «Нива» одна из первых экземпляров, так как официально производство модели стартовало 5 апреля 1977 года.

Стоит отметить, что этот автомобиль производится и сейчас и пользуется достаточно высоким спросом.

В России продают «Ниву» 1977 года за 3 млн рублей

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