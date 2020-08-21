Такие данные проводят аналитики из России по состоянию на 1 июля 2020 года.

Как сообщило 21 августа агентство «Автостат», российский парк автомобильной техники приблизился к 53 миллионам.

Из общего показателя 84,2 процента или 44,6 млн единиц это легковушки. На легкую коммерческую технику приходится 4,2 млн штук, а ее доля составляет 7,9%.

Также указано, что грузовые автомобили заняли 7,1% доли парка, а в количественном выражении показатель составляет 3,8 млн экземпляров.

Еще около 1% автопарка Российской Федерации приходиться на автобусы – 0,4 млн штук.