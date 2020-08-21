Если внешний вид авто – это его лицо, а пламенный мотор – сердце, то салон, вне всякого сомнения, его душа. А что может быть еще чище и опрятнее?! Особенно в наше время, когда количество женщин за рулем автомобиля растет с каждым днем. Да и мужчины в данном вопросе не отстают от слабого пола.

И поэтому наиболее актуальным аксессуаром салона, на наш взгляд, являются коврики для авто. Подчеркнуть неповторимость интерьера, скрыть недостатки, привнесенные извне, обеспечить приятное и безопасное вождение автомобиля – это далеко не полный перечень тех вопросов, которые возложены на такой важный элемент салона как коврики.

Параметры выбора ковриков

Принимая во внимание большое количество моделей и разновидностей автомобильных ковриков, материалов, из которых они изготовлены, при их выборе следует обратить внимание на следующие параметры:

формы,

виды,

материалы

Формы

В нашем интернет-магазине представлены 2 типа форм:

универсальные,

модельные.

Принято считать, что универсальные коврики подходят для любой марки авто. Их преимущество перед модельными в приемлемой стоимости и наличию бортика, который задерживает влагу и грязь.

Однако, универсальный коврик не всегда подходит по размерам, в некоторых случаях, приходится обрезать. Случается, что пыль попадает с педали на обшивку, что существенно уменьшает срок службы.

В свою очередь, модельные коврики без зазоров, идеально ложатся, полностью совпадают с клипсами и в движении не сползают.

Виды

В нашем каталоге Вы найдете всевозможные разновидности ковриков. Наиболее популярными являются следующие:

резиновые идеально подходят для всех сезонов. Их преимущество в долговечности и износоустойчивости благодаря нанесенной сетке на дно и высоким бортикам, которые задерживают грязь и всю влагу и не дают просачиваться на обивку. Срок службы таких автомобильных аксессуаров до 4_х лет.

полиуретановые коврики похожи на резиновые, но более легкие и не впитывают запахи.

А их достоинство в качестве материала и точном повторении пола, что сулит водителю безопасность и комфорт в дороге. Ведь, коврик не сползает, даже при наличии воды на дне аксессуара ноги водителя остаются сухими.

текстильные обладают длинным ворсом и защищают салон автомобиля от пыли и загрязнений. Данную модель лучше использовать в сухое время года. Ее преимущество перед остальными – возможность выбрать любое цветовое решение, ведь, палитра текстильных материалов разнообразна.

Материалы

Вне зависимости от производителя все коврики изготовлены из качественных материалов, имеют гигиенические сертификаты, безопасны для жизни Вашей семьи и Ваших питомцев.

Заключение

Роскошный салон эксклюзивных авто, дорогой салон элитных серийных моделей или аккуратный, с душой оформленный салон бюджетного автомобиля – это для нас, людей XXI века: мобильных, без границ, живущих в шальном круговороте событий. И сейчас, осознавая его необходимость в нашей жизни, мы все чаще балуем своего 4_х колесного друга, который совсем недавно был для нас всего лишь банальным средством передвижения.