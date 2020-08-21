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Параметры выбора ковриков

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Параметры выбора ковриков

Если внешний вид авто – это его лицо, а пламенный мотор – сердце, то салон, вне всякого сомнения, его душа. А что может быть еще чище и опрятнее?! Особенно в наше время, когда количество женщин за рулем автомобиля растет с каждым днем. Да и мужчины в данном вопросе не отстают от слабого пола.

И поэтому наиболее актуальным аксессуаром салона, на наш взгляд, являются коврики для авто. Подчеркнуть неповторимость интерьера, скрыть недостатки, привнесенные извне, обеспечить приятное и безопасное вождение автомобиля – это далеко не полный перечень тех вопросов, которые возложены на такой важный элемент салона как коврики.

Содержание
  1. Параметры выбора ковриков
  2. Формы
  3. Виды
  4. Материалы
  5. Заключение

Параметры выбора ковриков

Принимая во внимание большое количество моделей и разновидностей автомобильных ковриков, материалов, из которых они изготовлены, при их выборе следует обратить внимание на следующие параметры:

  • формы,
  • виды,
  • материалы

Формы

В нашем интернет-магазине представлены 2 типа форм:

  • универсальные,
  • модельные.

Принято считать, что универсальные коврики подходят для любой марки авто. Их преимущество перед модельными в приемлемой стоимости и наличию бортика, который задерживает влагу и грязь.

Однако, универсальный коврик не всегда подходит по размерам, в некоторых случаях, приходится обрезать. Случается, что пыль попадает с педали на обшивку, что существенно уменьшает срок службы.

В свою очередь, модельные коврики без зазоров, идеально ложатся, полностью совпадают с клипсами и в движении не сползают.

Виды

В нашем каталоге Вы найдете всевозможные разновидности ковриков. Наиболее популярными являются следующие:

  • резиновые идеально подходят для всех сезонов. Их преимущество в долговечности и износоустойчивости благодаря нанесенной сетке на дно и высоким бортикам, которые задерживают грязь и всю влагу и не дают просачиваться на обивку. Срок службы таких автомобильных аксессуаров до 4_х лет.
  • полиуретановые коврики похожи на резиновые, но более легкие и не впитывают запахи.

А их достоинство в качестве материала и точном повторении пола, что сулит водителю безопасность и комфорт в дороге. Ведь, коврик не сползает, даже при наличии воды на дне аксессуара ноги водителя остаются сухими.

  • текстильные обладают длинным ворсом и защищают салон автомобиля от пыли и загрязнений. Данную модель лучше использовать в сухое время года. Ее преимущество перед остальными – возможность выбрать любое цветовое решение, ведь, палитра текстильных материалов разнообразна.

Материалы

Вне зависимости от производителя все коврики изготовлены из качественных материалов, имеют гигиенические сертификаты, безопасны для жизни Вашей семьи и Ваших питомцев.

Заключение

Роскошный салон эксклюзивных авто, дорогой салон элитных серийных моделей или аккуратный, с душой оформленный салон бюджетного автомобиля – это для нас, людей XXI века: мобильных, без границ, живущих в шальном круговороте событий. И сейчас, осознавая его необходимость в нашей жизни, мы все чаще балуем своего 4_х колесного друга, который совсем недавно был для нас всего лишь банальным средством передвижения.

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