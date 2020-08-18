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В РФ отзывают 4 автомобиля Dodge Viper 2006 года выпуска

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Росстандарт сообщил о новой отзывной кампании, проводимой на территории РФ.
На этот раз отзывными стали автомобили марки Dodge. Как говорится в сообщении ведомства, в РФ отзывают 4 автомобиля Dodge Viper 2006 года выпуска в связи с необходимостью замены блока управления ORC.

Как выяснилось, в электронном блоке может быть ошибка, из-за которой есть вероятность срабатывания фронтальных подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности.

Это может произойти прямо во время движения автомобиля.

Владельцы автомобилей в ближайшее время получат уведомление о необходимости посетить сервисный центр для проведения необходимых работ.

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