Росстандарт сообщил о новой отзывной кампании, проводимой на территории РФ.

На этот раз отзывными стали автомобили марки Dodge. Как говорится в сообщении ведомства, в РФ отзывают 4 автомобиля Dodge Viper 2006 года выпуска в связи с необходимостью замены блока управления ORC.

Как выяснилось, в электронном блоке может быть ошибка, из-за которой есть вероятность срабатывания фронтальных подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности.

Это может произойти прямо во время движения автомобиля.

Владельцы автомобилей в ближайшее время получат уведомление о необходимости посетить сервисный центр для проведения необходимых работ.