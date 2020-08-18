Опубликованы первые изображения электрического мотоцикла Aurus

Давно не секрет, что под маркой Aurus выйдут разные автомобили и даже мотоцикл.

Упоминания о разработке мотоцикла были еще несколько лет назад, а недавно в базе Роспатента даже появились изображения этой модели.

Патент на дизайн серийного мотоцикла с электрической установкой был подан НАМИ, однако его разработкой занимаются специалисты концерна «Калашникова».

Сейчас предварительно известно, что новинку должны отправить в производство в 2022 году, а через год он поступит в продажу. Масса мотоцикла составит около 500 кг, а его длина будет достигать 3,0 метра.

Его максимальная скорость составит 250 км/ч, а разгон составит 3,5 секунды до первой сотни. В первую очередь мотоцикл Aurus разрабатывается для сопровождения кортежей.