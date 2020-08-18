Главная » Новости

Опубликованы первые изображения электрического мотоцикла Aurus

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Давно не секрет, что под маркой Aurus выйдут разные автомобили и даже мотоцикл.
Упоминания о разработке мотоцикла были еще несколько лет назад, а недавно в базе Роспатента даже появились изображения этой модели.

Патент на дизайн серийного мотоцикла с электрической установкой был подан НАМИ, однако его разработкой занимаются специалисты концерна «Калашникова».

Сейчас предварительно известно, что новинку должны отправить в производство в 2022 году, а через год он поступит в продажу. Масса мотоцикла составит около 500 кг, а его длина будет достигать 3,0 метра.

Его максимальная скорость составит 250 км/ч, а разгон составит 3,5 секунды до первой сотни. В первую очередь мотоцикл Aurus разрабатывается для сопровождения кортежей.

Опубликованы первые изображения электрического мотоцикла Aurus Опубликованы первые изображения электрического мотоцикла Aurus

Aurus
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика