Опубликованы первые изображения электрического мотоцикла Aurus

Давно не секрет, что под маркой Aurus выйдут разные автомобили и даже мотоцикл.
Упоминания о разработке мотоцикла были еще несколько лет назад, а недавно в базе Роспатента даже появились изображения этой модели.
Патент на дизайн серийного мотоцикла с электрической установкой был подан НАМИ, однако его разработкой занимаются специалисты концерна «Калашникова».
Сейчас предварительно известно, что новинку должны отправить в производство в 2022 году, а через год он поступит в продажу. Масса мотоцикла составит около 500 кг, а его длина будет достигать 3,0 метра.
Его максимальная скорость составит 250 км/ч, а разгон составит 3,5 секунды до первой сотни. В первую очередь мотоцикл Aurus разрабатывается для сопровождения кортежей.