Genesis тестирует новый электрический кроссовер JW EV

Модельный ряд премиального бренда скоро пополнится новым автомобилем с кодовым названием JW EV.

Эта новинка будет представлять собой кроссовер, оснащенный электрической силовой установкой.

Автомобиль уже успели сфотографировать во время тестирования, а также сообщаются и некоторые подробности о развитии проекта.

Так, уже известно, что основой для кроссовера станет платформа Electric-Global Modular Platform (E-GMP), и она же будет использоваться и в кроссовере Kia CV.

Дизайн электрокара будет выполнен в фирменной стилистике бренда с использованием решений от GV80 и G90.

Кроме этого, в нем будет купеобразный силуэт, а в движение кроссовер будет приводиться силовыми установками с одним или двумя электродвигателями.

В зависимости от этого, новинка будет передне- или полноприводной. По предварительным данным, запас хода JW EV составит от 300 до 452 км.

Как сообщают источники из Южной Кореи, новый кроссовер должен встать на конвейер завода в Ульсан в начале лета 2021 года, а его европейские продажи планируется начать в третьем квартале следующего года.