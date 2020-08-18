Genesis тестирует новый электрический кроссовер JW EV

Модельный ряд премиального бренда скоро пополнится новым автомобилем с кодовым названием JW EV.
Эта новинка будет представлять собой кроссовер, оснащенный электрической силовой установкой.
Автомобиль уже успели сфотографировать во время тестирования, а также сообщаются и некоторые подробности о развитии проекта.
Так, уже известно, что основой для кроссовера станет платформа Electric-Global Modular Platform (E-GMP), и она же будет использоваться и в кроссовере Kia CV.
Дизайн электрокара будет выполнен в фирменной стилистике бренда с использованием решений от GV80 и G90.
Кроме этого, в нем будет купеобразный силуэт, а в движение кроссовер будет приводиться силовыми установками с одним или двумя электродвигателями.
В зависимости от этого, новинка будет передне- или полноприводной. По предварительным данным, запас хода JW EV составит от 300 до 452 км.
Как сообщают источники из Южной Кореи, новый кроссовер должен встать на конвейер завода в Ульсан в начале лета 2021 года, а его европейские продажи планируется начать в третьем квартале следующего года.