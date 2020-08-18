На территории России уже оформляют почти все новые автомобили с оформлением ЭПТС, а первые такие документы начали выдавать еще в 2019 году.

Первые электронные паспорта транспортных средств были выданы в начале прошлого года, а к ноябрю насчитывалось 100 тыс. ЭПТС.

При этом, как сообщили в пресс-службе АО «Электронный паспорт», на сегодня в России оформлен 1 млн электронных паспортов транспортных средств.

Сейчас наблюдается массовый переход на ЭПТС, с которыми продаются почти все автомобили. Кроме этого, постепенно начинается оформление ЭПТС для ввозимых автомобилей, а также переоформление ранее зарегистрированных машин.

Согласно планам, переходный период с бумажных ПТС на электронные должен завершится до 1 ноября этого года.

Стоит отметить, что автомобилисты с бумажными ПТС имеют право продолжать их использовать и дальше, так как обязательный обмен его на ЭПТС не предусмотрен. То есть ограничений сроками бумажных ПТС не будет.