5 предметов, которые обязательно нужны во время путешествия на машине

Дальняя поездка на автомобиле – это не только классный отдых, но и важное мероприятие, к которому нужно подходить ответственно. Собираясь в дорогу, следует тщательно спланировать путешествие и решить, какие вещи брать с собой.
Обязательный список включает 5 категорий вещей.
Для хорошего самочувствия или оказания помощи
Под рукой всегда должен быть набор медицинских препаратов для оказания первой помощи. Согласно ПДД, водитель обязан иметь аптечку, где находятся лекарства, пригодные к использованию. Если инспектор найдет просроченные вещества, шоферу грозит штраф.
Стоит положить в ящик такие средства:
- анальгетики;
- бинты или марлю;
- зеленку, йод или перекись;
- активированный уголь;
- таблетки от укачивания.
Также понадобится бутилированная вода, чтобы запивать таблетки.
Для приемов пищи
Не стоит рассчитывать на придорожные кафе: путешественников часто ждут закрытые двери или взвинченные цены. Лучше иметь всё для питательных завтраков, обедов и ужинов под рукой:
- провиант;
- посуда;
- чистая вода и напитки;
- компактная походная кухонная техника;
- салфетки.
Потребуются и средства для розжига: спички, зажигалка.
Для личного комфорта
Водителя и спутников на пути могут ждать самые разные погодные условия. Время от времени следует освежиться:
- использовать бритву или зубную щётку;
- утереться холодным мокрым полотенцем;
- сменить прокладку.
Каждый сам решает, что из личных вещей положить в машину. Это зависит и от продолжительности путешествия.
Для крепкого сна
Отправляясь в дальнюю дорогу с компанией, стоит взять с собой палатку туристическую. Изделие должно отвечать всем имеющимся требованиям:
- обладать достаточной вместимостью;
- быстро собираться/разбираться;
- защищать от москитов;
- быть надежным – не падать и не заваливаться от ветра;
- подходить для ночевки.
Отличный вариант для одиночной поездки – спальник туристический. Изделие избавит от необходимости забивать багажник одеялами, пледами и покрывалами.
Для сотрудников ДПС
Документы следует сложить в непромокаемую папку или сумку. Каждый, кто находится в салоне, обязан по требованию предоставить паспорт. У водителя же должен иметься набор бумаг:
- техпаспорт;
- страховка;
- права;
- паспорт;
- при необходимости – доверенность на управление ТС.
Таков набор необходимых вещей для комфортного путешествия на машине одному или в компании. Самое главное – беречь себя и спутников, водить аккуратно.