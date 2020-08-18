5 предметов, которые обязательно нужны во время путешествия на машине

Дальняя поездка на автомобиле – это не только классный отдых, но и важное мероприятие, к которому нужно подходить ответственно. Собираясь в дорогу, следует тщательно спланировать путешествие и решить, какие вещи брать с собой.

Обязательный список включает 5 категорий вещей.

Для хорошего самочувствия или оказания помощи

Под рукой всегда должен быть набор медицинских препаратов для оказания первой помощи. Согласно ПДД, водитель обязан иметь аптечку, где находятся лекарства, пригодные к использованию. Если инспектор найдет просроченные вещества, шоферу грозит штраф.

Стоит положить в ящик такие средства:

анальгетики;

бинты или марлю;

зеленку, йод или перекись;

активированный уголь;

таблетки от укачивания.

Также понадобится бутилированная вода, чтобы запивать таблетки.

Для приемов пищи

Не стоит рассчитывать на придорожные кафе: путешественников часто ждут закрытые двери или взвинченные цены. Лучше иметь всё для питательных завтраков, обедов и ужинов под рукой:

провиант;

посуда;

чистая вода и напитки;

компактная походная кухонная техника;

салфетки.

Потребуются и средства для розжига: спички, зажигалка.

Для личного комфорта

Водителя и спутников на пути могут ждать самые разные погодные условия. Время от времени следует освежиться:

использовать бритву или зубную щётку;

утереться холодным мокрым полотенцем;

сменить прокладку.

Каждый сам решает, что из личных вещей положить в машину. Это зависит и от продолжительности путешествия.

Для крепкого сна

Отправляясь в дальнюю дорогу с компанией, стоит взять с собой палатку туристическую. Изделие должно отвечать всем имеющимся требованиям:

обладать достаточной вместимостью;

быстро собираться/разбираться;

защищать от москитов;

быть надежным – не падать и не заваливаться от ветра;

подходить для ночевки.

Отличный вариант для одиночной поездки – спальник туристический. Изделие избавит от необходимости забивать багажник одеялами, пледами и покрывалами.

Для сотрудников ДПС

Документы следует сложить в непромокаемую папку или сумку. Каждый, кто находится в салоне, обязан по требованию предоставить паспорт. У водителя же должен иметься набор бумаг:

техпаспорт;

страховка;

права;

паспорт;

при необходимости – доверенность на управление ТС.

Таков набор необходимых вещей для комфортного путешествия на машине одному или в компании. Самое главное – беречь себя и спутников, водить аккуратно.