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5 предметов, которые обязательно нужны во время путешествия на машине

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Дальняя поездка на автомобиле – это не только классный отдых, но и важное мероприятие, к которому нужно подходить ответственно. Собираясь в дорогу, следует тщательно спланировать путешествие и решить, какие вещи брать с собой.

Обязательный список включает 5 категорий вещей.

Содержание
  1. Для хорошего самочувствия или оказания помощи
  2. Для приемов пищи
  3. Для личного комфорта
  4. Для крепкого сна
  5. Для сотрудников ДПС

Для хорошего самочувствия или оказания помощи

Под рукой всегда должен быть набор медицинских препаратов для оказания первой помощи. Согласно ПДД, водитель обязан иметь аптечку, где находятся лекарства, пригодные к использованию. Если инспектор найдет просроченные вещества, шоферу грозит штраф.

Стоит положить в ящик такие средства:

  • анальгетики;
  • бинты или марлю;
  • зеленку, йод или перекись;
  • активированный уголь;
  • таблетки от укачивания.

Также понадобится бутилированная вода, чтобы запивать таблетки.

Для приемов пищи

Не стоит рассчитывать на придорожные кафе: путешественников часто ждут закрытые двери или взвинченные цены. Лучше иметь всё для питательных завтраков, обедов и ужинов под рукой:

  • провиант;
  • посуда;
  • чистая вода и напитки;
  • компактная походная кухонная техника;
  • салфетки.

Потребуются и средства для розжига: спички, зажигалка.

Для личного комфорта

Водителя и спутников на пути могут ждать самые разные погодные условия. Время от времени следует освежиться:

  • использовать бритву или зубную щётку;
  • утереться холодным мокрым полотенцем;
  • сменить прокладку.

Каждый сам решает, что из личных вещей положить в машину. Это зависит и от продолжительности путешествия.

Для крепкого сна

Отправляясь в дальнюю дорогу с компанией, стоит взять с собой палатку туристическую. Изделие должно отвечать всем имеющимся требованиям:

  • обладать достаточной вместимостью;
  • быстро собираться/разбираться;
  • защищать от москитов;
  • быть надежным – не падать и не заваливаться от ветра;
  • подходить для ночевки.

Отличный вариант для одиночной поездки – спальник туристический. Изделие избавит от необходимости забивать багажник одеялами, пледами и покрывалами.

Для сотрудников ДПС

Документы следует сложить в непромокаемую папку или сумку. Каждый, кто находится в салоне, обязан по требованию предоставить паспорт. У водителя же должен иметься набор бумаг:

  • техпаспорт;
  • страховка;
  • права;
  • паспорт;
  • при необходимости – доверенность на управление ТС.

Таков набор необходимых вещей для комфортного путешествия на машине одному или в компании. Самое главное – беречь себя и спутников, водить аккуратно.

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