Kia раскрыла дизайн обновленного Rio для России

Фотографии рестайлинговой версии Kia Rio для России опубликовало российское подразделение компании. Вместе со снимками была опубликована информация про дизайн модели.

Над внешностью российского Kia Rio работал вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Соном, который при создании седана работал с российским офисом компании.

Рестайлинг популярного в России седана принес большое количество изменений, при этом сохранились все фамильные черты модели.

Обновленный Kia Rio получил более спортивную внешность, при этом больше всего изменений произошло в передней части, где изменилась радиаторная решетка оптика и бампер.

На заднем изменённом бампере появились треугольные патрубки, диффузор и новые фонари с матричным рисунком.

Когда именно будет представлен рестайлинговый вариант Kia Rio пока неизвестно, при этом предполагается, что технически модель не изменится.