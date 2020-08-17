Автомобили УАЗ подорожали в России

В России регулярно меняются цены на новые автомобилей, что выявляют специалисты сайта «Цена Авто», которые продолжаются вести мониторинг цен.

В августе эксперты зафиксировали удорожание автомобилей УАЗ, которые последний раз дорожали в июне, но тогда прибавка была существеннее, когда модели стали дороже на 30-45 тыс. рублей.

На этот раз УАЗ переписал цены на все автомобили, кроме специальных версий Патриота. Обычный Патриот, а также Хантер и Пикап стали дороже на 0,1-0,3%.

Теперь Хантер продается по цене от 786 500 до 1 058 900 рублей.

Ценники на пикап теперь варьируются от 909 500 до 1 467 000 рублей, а Патриот продается за 897 000 рублей минимум, тогда как топовый вариант обойдется в 1 375 000 рублей.