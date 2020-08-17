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В Сети показали новый рендер 7-местной Hyundai Creta

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Компания Hyundai планирует выпуск семиместной модификации своего кроссовера Hyundai Creta, которая, как уже известно, будет носить название Alcazar.
Подробностей о такой версии модели пока немного, но независимые дизайнеры пытаются предугадать, какой будет новинка и создают рендерные изображения.

Как известно, трехрядная версия создается в первую очередь для индийского рынка, где она должна составить конкуренцию таким автомобилям как Hector Plus и Gravitas.

Ее выход планируется в следующем году, а основой станет та же платформа, на которой создан и обычный кроссовер.

В целом дизайн 7-местной Hyundai Creta будет повторять оформление пятиместной версии, но длина станет больше. В линейке двигателей, как ожидается, будет 1,5-литровый агрегат мощностью 115 л.с., а также дизельный мотор такого же объёма.

Среди трансмиссии будет шестискоростная механика или семискоростная КП.

hyundai Hyundai Creta
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