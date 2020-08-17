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«АвтоВАЗ» возобновил производство после корпоративного отпуска

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Корпоративный отпуск на предприятии АО «АвтоВАЗ» длился три недели и теперь «АвтоВАЗ» снова приступил к сборке автомобилей.
Во время планового простоя была произведена плановая модернизация и ремонт оборудования.

На производственной площадке «Lada Ижевск», напомним, осуществляется сборка моделей семейства Лада Веста. Исключением является Vesta Sport, которая собирается на заводе Lada Sport в Тольятти.

Кроме этого, на «Lada Ижевск» сходят с конвейера еще модели Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway, а также седан и хэтчбек марки Datsun.

Последние будут собирать на российском предприятии до конца года, после чего автомобили снимут с производства.

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