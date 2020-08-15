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В Сети появились новые фотографии Aurus Komendant

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Тестовый прототип люксового внедорожника снова заметили на дорогах Астрахани.
В сети опубликовали снимок модели Aurus Komendant, которая тестируется не только на дорогах России, но и в Европе, пишут «Автовести».

Напомним, что Komendant создается на платформе ЕМП и унифицирован с седаном, а значит в движение его приводит гибридная установка на базе 4,4-литрового ДВС мощностью 598 л.с. при 880 Нм крутящего момента.

Система привода будет на все колеса, а в качестве трансмиссии предложат 9-сутпенчатую автоматическую КП.

Когда состоится премьера новинки пока неизвестно, а изначально ее планировали провести в августе на автосалоне в Москве.

 

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Публикация от Maxim Perepelitsin (@maximusdecodorniz)

Aurus Aurus Komendant
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