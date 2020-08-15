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Кроссовер Toyota Wildlander установил новый рекорд продаж в Китае

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Еще на старте продаж новый кроссовер Toyota Wildlander стал популярным, так как желающих заказать и купить автомобиль оказалось немало.
В продаже автомобиль появился в апреле этого года, и до сих пор он устанавливает новые рекорды по продажам на китайском рынке.

Последним рекордом стали объёмы продаж за июль, когда модель показала абсолютный рекорд – 10 тыс. реализованных экземпляров.

При этом пока Toyota Wildlander не удалось догнать Toyota RAV4. Напомним, что Toyota Wildlander создавался на базе пятого поколения Toyota RAV4.

Обе модели представлены на рынке одновременно и отличаются дизайном. Стоимость Wildlander составляет 1,8 млн рублей в эквиваленте минимум.

Моторная гамма Toyota Wildlander представлена двухлитровым 171-сильным двигателем и гибридной установкой на базе 2,5-литрового ДВС.

В паре с установкой работает только вариатор, а вот система привода может быть на переднюю или обе оси.

toyota Toyota Wildlander
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