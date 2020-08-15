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Кроссовер GAC GS5 появится в шести городах России 5 сентября

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Китайская GAC Motor сообщила, когда организует продажи нового кроссовера на российском рынке.
Согласно официальным данным, запуск автомобиля GAC GS5 состоится 5 сентября, но появится он не во всех городах страны.

На старте продаж кроссовер будет доступен только в шести городах, среди которых оказались Москва, Петербург, Нижний Новгород, Владимир, Саратов и Сургут.

Ранее модель GAC GS5 уже получила ОТТС в России, а этот документ раскрыл спецификации новинки. В России китайский кроссовер будет доступен с 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 137 л.с.

Для ДВС предложат 6-ступенчатую механическую и автоматическую коробки передач. Привод в GS5 будет только передний.

GAC GS5 в России предложат с такими опциями как система помощи при движении в гору и на спуске, а также система тормозных усилий, камера кругового обзора, подогрев всех сидений и руля, климат-контроль, панорамная крыша и многое другое.

Все цены и комплектации автомобиля будут объявлены позднее.

Кроссовер GAC GS5 появится в шести городах России 5 сентября

gac GAC GS5
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