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Lada заняла первое место по продажам в Беларуси

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Аналитики рассказали о продажах новых автомобилей на рынке Беларуси по итогам первого полугодия.
В отчетный период на рынке Республики Беларусь было реализовано 27 789 новых авто, включая легкие коммерческие автомобили.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 13,7% меньше. Автомобили Lada заняли первое место по продажам в Беларуси с показателем 5 735 экземпляров.

На втором месте по популярности оказались модели марки Renault, объемы продаж которых составили 4 498 ед. Следующим в списке оказался бренд Geely.

Объемы продаж этой компании составили 4 350 ед. В первой пятерке самых востребованных автомобилей оказались еще модели марок Volkswagen (2868 ед.) и KIA (2005 ед.).

Если говорить о покупаемых моделях авто, то в Беларуси повышенным спросом пользуются LADA Vesta, Volkswagen Polo и Geely Atlas.

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