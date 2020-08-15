Популярные автомобили Хендай

Автомобили южнокорейского производителя Xендай пользуются высокой популярностью во всем мире. Эта компания выпускает целый ряд моделей как легковых, так и грузовых машин, обладающих множеством достоинств.

Модельный ряд автомашин Xендай

Спектр машин, представленных на рынке южнокорейским производителем, весьма внушителен. Он включает в себя и недорогие малолитражки, и кроссоверы, и минивэны. Чтобы приобрести наиболее подходящую для себя модель, необходимо обратиться в автосалон Xендай. В число наиболее популярных моделей входят следующие авто:

Hyundai ELANTRA. Этот компактный седан с передним приводом появился еще в 1990 году. За прошедшее с тех пор время сменилось пять поколений данной модели, а с 2015 года ее начали собирать и в России.

Hyundai SOLARIS. Этот бюджетный автомобиль оснащается моторами мощностью 100 л. с. и 123 л. с. Он отличается экономным расходом горючего (в среднем 4,7 литра на сто километров).

Hyundai CRETA. Внешне этот субкомпактный кроссовер выглядит очень стильно и успешно конкурирует с недорогими паркетниками. Он оснащен шасси, прекрасно приспособленным к российским условиям, и хорошо переносит 92-й бензин.

Hyundai TUCSON. Название этой модели с передним или полным приводом дано ей в честь расположенного в США города Тусон. Благодаря наличию системы, которая распределяет крутящий момент между задними и передними колесами, на поворотах эта модель проявляет повышенную устойчивость. Он может быть оснащен бензиновыми моторами мощностью 149,6 л. с. или 177 л. с., а также дизельным мотором мощностью 185 л. с.

Главные достоинства автомобилей Xендай

Востребованность машин Хендай обусловлена следующим присущими им достоинствами:

Безопасность. Большая часть авто этой марки получила самую высокую оценку безопасности в ходе краш-тестов. Подушки безопасности имеются не только у водителя, но и у всех пассажиров.

Высокое качество. Производственный процесс почти полностью автоматизирован в соответствии с новейшими технологическими требованиями.

Функциональность. В автомобилях Хендай предусмотрено множество полезных функций, к примеру, климат-контроль, автоматический запуск, бортовой компьютер и др.

Экономичность. Расход горючего автомобилях этой марки обычно составляет не более десяти литров на сто километров.

Необходимо отметить, что все перечисленные преимущества автомобилей Хендай проявляются только при их покупке у официальных дилеров, представляющих производителя. В противном случае есть риск столкнуться с серыми продажами.