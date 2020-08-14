В августе выросли цены большинства моделей Renault в России

Предыдущее изменение цен автомобилей марки Renault было зафиксировано в мае, когда модели стали дороже на 15-35 тыс. рублей.

В августе компания Renault в России снова пересмотрела цены на большинство своих автомобилей, за исключением Duster и Koleos.

На этот раз сумма удорожания составила 6-18 тыс. рублей или 0,7-2,9%. Так, Renault Arkana прибавил в цене 15 тыс. рублей и продается по цене от 1 104 000 рублей. На такую же сумму стал дороже и Renault Kaptur во всех своих комплектациях.

Его базовая версия теперь оценена от 1 035 000 рублей. При этом, как отмечают эксперты «Цена Авто», кроссоверы прошлого поколения продают по прежней цене.

Седан Logan не получил прибавку в цене только в версии Style, тогда как Life и Drive теперь обойдутся дороже. Минимальная цена этого автомобиля составляет 632 тыс. рублей.

Хэтчбек Renault Sandero также подорожал на 6-18 тыс. рублей и теперь его начальный ценник составляет 643 тыс. рублей.

Logan Stepway и Sandero Stepway также подорожали и теперь продаются по цене от 758 000 и 801 000 рублей соответственно.