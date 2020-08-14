Злостных автохулиганов в России предложили лишать водительских прав

В Госдуме начали готовить новый проект закона, который дополнит статью КоАП о мелком хулиганстве.

В частности, в России предложили лишать водительских прав злостных автохулиганов, о чем со ссылкой на зампреда по вопросам семьи, женщин и детей Елену Вторыгину ссылаются журналисты «РИА Новости».

По ее словам, разрабатывается законопроект, в котором будет предусмотрено увеличение штрафов за системные или повторные хулиганские действия за рулем машины.

Кроме этого, злостных нарушителей предлагается лишать водительских прав, а для этого планируется внести изменения в статью 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Такое предложение поступило после случая во Владивостоке, когда в июне водитель Лексуса окатил пешеходов водой из лужи, да еще и снял все это на видео, которое в последствии он опубликовал в Сети.

Через время автомобилист был вынужден заплатить 80 тыс. рублей штрафа и извинится перед людьми.

Однако позднее выяснилось, что этот мужчина за хулиганским поступком был замечен не впервые, так как ранее он перегородил машиной выход из подъезда жилого дома во время празднования Дня Победы.

За это автомобилист также получил штраф.