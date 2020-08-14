Китайская компания Chery в России снова пересмотрела ценники на свои кроссоверы, представленные на российском рынке.

На этот раз Chery подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 в России на сумму в 10 тыс. рублей, а в процентном выражении показатель составил 0,6-0,9%.

Об изменении стоимости сообщили специалисты сайта «Цена Авто», которые продолжают вести мониторинг цен на новые автомобили.

Так, кроссовер Chery Tiggo 4 в базовом исполнении имеет прежний ценник, который составляет 999 900 рублей, но комплектации Techno и Cosmo теперь подорожали и продаются за 1 179 900 и 1 269 900 рублей.

Также стоит отметить, что с недавнего времени у этого кроссовера появились три новые комплектации, одна из которых получила ценник 969 900 рублей и стала базовой.

Что касается кроссовера Chery Tiggo 8, то у него прибавил в цене только самая дорогая комплектация Prestige, которая продается за 1 739 000 рублей.