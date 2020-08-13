Критерии выбора автомобильной резины и уход за ней

Безопасность и комфорт при вождении автомобиля зависит не только от ваших навыков и технического состояния машины. Нужно внимательно посмотреть, на чем вы ездите, а именно – на каких шинах. Автомобильная резина различается по ширине профиля, рисунку протектора, по размеру и сезонности. Как выбрать лучшую? Попробуем разобраться.

Чтобы выбрать хорошую резину, нужно знать, по каким параметрам ее выбирать. Среди них:

· сцепление на сухом покрытии – этот параметр показывает качество торможения и сцепления на сухой дороге;

· сцепление на мокром покрытии – этот параметр показывает качество торможения и сцепления на влажной дороге;

· стойкость к аквапланированию наиболее важна, так как шина должна быть способна отводить воду во время дождя или больших луж на дороге;

износостойкость – обращайте внимание на маркировку среднего пробега шины до ее максимального износа;

· шумность – колеса не должны добавлять лишних децибел, особенно на трассе,

· сопротивление качению – оно зависит от состава смеси резины и самой конструкции каркаса, этот показатель помогает уменьшить расход топлива;

· шины с камерами или бескамерные – все современные шины – бескамерного типа, так как в случае прокола покрышки воздух выходит только в месте прокола, а при незначительном повреждении такую шину можно починить и использовать дальше.

Помимо этих параметров, есть еще один очень важный – сезонность. Летние шины предназначены для теплого сезона с температурой выше +5 градусов по Цельсию. Зимние шины – резина, которая используется при температурах ниже +5 градусов по Цельсию. При выборе такой резины обращайте внимание на рисунок протектора: должны быть зигзагообразные прорези, которые обеспечивают сцепление на льду. Для шипованной зимней резины обязательна обкатка: нужно очень аккуратно (без резких торможений) проехать на ней около 500 километров, чтобы шипы встали на своё место. Всесезонные шины можно использовать круглый год, однако этот тип подходит только для стабильного умеренного климата – без минусовых морозов.

Хранить шины лучше всего на теплом складе, например, на Чердаке, где соблюдаются все необходимые условия хранения колес. Стабильная температура, необходимый уровень влажности, правильное положение колес сохранят автомобильную резину и продлят срок ее службы.

Выбирая резину, ориентируйтесь на климат, параметры автомобиля, стиль вождения. Помните, что любую резину можно как убить за один сезон неправильным использованием и хранением, так и сохранить ее в почти новом состоянии. Аккуратное вождение и бережное хранение – лучшее, что вы можете сделать для долговечности ваших колес.