Компания Skoda в России пересмотрела стоимость своих кроссоверов, представленных официально на рынке.

Изменение цен на автомобили марки в августе зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто».

Как сообщается, что в России все кроссоверы Skoda стали дороже в цене на 0,1-2,8% или 4-42 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

Таким образом, ценники на Skoda Karoq теперь варьируются от 1 419 000 до 1 795 000 рублей.

Минимальная цена Skoda Kodiaq теперь составляет 1 590 000 рублей, а самый дорогой вариант обойдется в 3 357 000 рублей.

Стоит отметить, что Skoda Kodiaq последний раз получил обновленные ценники в июне, когда подорожали на 44 тыс. рублей базовые версии кроссовера.