Это выяснили российские аналитики из «Автостат», проанализировав динамику изменения стоимости новых автомобилей за период с 2015 года.

Так, если в первом полугодии этого стоимость нового автомобиля в среднем составляет 1 676 000 рублей, то пять лет назад машины стоили 1 200 000 рублей.

То есть цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%. При этом отмечается, что сильнее всех прибавили в цене иномарки, которые в этом году в среднем обходятся почти в 2 млн рублей.

В 2015 году иномарки продавали по цене 1 362 000 рублей, а в 2020 году их цена достигла показателя 1 962 000 рублей, что на 44% больше.

Отечественные легковушки в России прибавили в цене за последние пять лет 37% или 190 тыс. рублей. Их средневзвешенная стоимость сейчас составляет 700 тыс. рублей, а в 2015 году показатель был 510 тыс. рублей.