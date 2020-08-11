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В России подорожали все модели Nissan

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До этого компания переписывала ценники своих автомобилей в июле и также в большую сторону, но затронуло это кроссоверы Terrano и X-Trail.

В августе в России подорожали все модели Nissan, причем в процентном выражении рост составил 1,3-4,4%, а в денежном – 19-78 тыс. рублей.

Модель Nissan Terrano, как сообщают эксперты сайта «Цена Авто», прибавила в цене меньше всех – 19 тыс. рублей и предлагается для покупки за 1 071 000 рублей.

Кроссовер Nissan X-Trail во всех комплектациях стал дороже на 31 тыс. рублей и продается по цене от 1 749 000 рублей.

Кроссовер Nissan Qashqai предлагается для покупки дороже на 58 тыс. рублей и его стоимость начинается от 1 377 000 рублей.

Ну а сильнее всех подорожал автомобиль Nissan Murano – плюс 78 тыс. рублей. Его начальная комплектация теперь предлагается для покупки за 2 577 000 рублей.

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