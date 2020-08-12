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Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

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Американский внедорожник очень большой, и он обладает роскошным салом, выполненным под заказ. Несмотря на большое количество роскоши автомобилем практически не пользовались.
Голливудский актер решил избавится от удлинённого Cadillac Escalade ESV. Изначально за автомобиль Сильвестр Сталлоне просил 409 000 долларов, но теперь внедорожник оценивают в 350 тыс. долларов.

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Сообщается, что Escalade ESV в отличие от обычной версии получил удлинённую на 50 см колесную базу и эксклюзивным салонром, при разработке которого участие принимал Сталлоне.

В салоне автомобиля нашлось место для 43-дюймового телевизора и мини бара. За все время Cadillac Escalade ESV проехал всего 1609 километров.

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

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