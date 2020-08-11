Новый электромобиль должны были представить этой весной на автосалоне в Нью-Йорке.

Электрический седан Lucid Air, который позиционируют как конкурента Tesla Model S, намерены представить 9 сентября, и тогда же будут раскрыты все подробности о новинке.

Пока же выяснилось, что этот электрокар попал на сертификацию в независимую инжиниринговую компанию FEV North America. Специалисты последней и опубликовали результаты по запасу хода.

Так выяснилось, что электрический седан Lucid Air сможет проехать на одном заряде 830 км. Однако остается неизвестным, какая из двух версий модели оказалась самой дальнобойной.

Как ранее рассказали в компании, новинка будет предлагаться в двух модификациях, где силовая установка будет представлена одним или двумя электромоторами.

Базовая версия получит электродвигатель мощность 395 л.с. и запас хода 400 км. Такой вариант получит ценник 52 тыс. долларов или около 3,2 млн рублей.

Lucid представит конкурента Tesla Model S в лице модели Lucid Air

Самая дорогая версия будет иметь два электромотора по одном на каждой оси. Суммарная мощность составит уже 1000 л.с., а разгон до первой сотни составит 2,5 секунды.

Максимальная скорость в этом случае будет ограничена электроникой на отметке 378 км/ч. Заявленный запас хода составит 645 километров.