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Volkswagen попрощался с дизельным V8 спецверсией Touareg

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Немецкая компания презентовала новую специальную версию кроссовера Touareg, которая приурочена дизельному восьмицилиндровому агрегату.
Особая модификация получила приставку к названию V8 Last Edition, а по сути производитель этой спецверсией попрощался с дизельным 4,0-литровым мотором. Отказаться от этого двигателя компанию вынудили жесткие экологические нормы.

Дорабатывать силовую установку оказалось невыгодно, поэтому производитель просто от нее отказался.

Основой для специальной серии стала топовая комплектация кроссовер Touareg R-Line, которая отличается оформлением внешности, где есть темные элементы и черные колесные диски.

Цвет кузова можно выбрать из 6 представленных для модели вариантов, при этом цвет некоторых элементов поменять нельзя и они будут только черные.

Тираж спецверсии будет ограничен 400 экземплярами. В продаже новинка появится 17 августа по цене от 104 261 евро или около 8,9 млн рублей.

Напомним, что дизельный двигатель в кроссовере имеет мощность 421 л.с. при 900 Нм крутящего момента. При этом такого ДВС в моторной гамме российской версии модели нет.

volkswagen Volkswagen Touareg
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