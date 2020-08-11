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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

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В России за последние пять лет легковые автомобили подорожали на 40%, причем рост цен произошел постепенно. По данным аналитиков средневзвешенная стоимость новой машины теперь составляет 1 646 000 рублей.
Как сообщило аналитического агентство «АВТОСТАТ», пять лет назад средневзвешенная стоимость нового автомобиля составляла 1 200 000 рублей.

Средняя цена отечественного авто в 2015 году была 510 000 рублей, а импортный автомобиль в среднем стоил 1 362 000 рубля.

В 2020 году из-за постепенного роста цен на машины средняя стоимость иномарки составила 1 962 000 рублей, а российские авто сейчас в среднем стоят 700 000 рублей.

Напомним, в первом полугодии в России было продано 635 959 ед. легковушек, а это на 23,3% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

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