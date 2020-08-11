Главная » Новости

Mitsubishi прекращает экспорт кроссоверов в Европу с сентября 2020

Опубликовано Обновлено

Зарубежному изданию Automotive News от собственных проверенных источников удалось узнать, что компания Mitsubishi с сентября в Европе начнет сокращать модельный ряд.
По данным СМИ, японский автопроизводитель в сентябре прекратит экспорт кроссоверов Outlander, ASX и Eclipse Cross.

Стоит отметить что в ЕС это популярные модели, но несмотря на это их снимают с продажи.

В следующем году с рынка исчезнет компактный хетчбек Mirage и пикап L200.

Сокращение модельного ряда компании Mitsubishi в Европе позволит сократить расходы на модернизацию моторов для соответствия новым эконормам.

Согласно новым планам, автопроизводитель Mitsubishi сосредоточится на азиатском рынке.

mitsubishi
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика