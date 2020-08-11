Mitsubishi прекращает экспорт кроссоверов в Европу с сентября 2020

Зарубежному изданию Automotive News от собственных проверенных источников удалось узнать, что компания Mitsubishi с сентября в Европе начнет сокращать модельный ряд.

По данным СМИ, японский автопроизводитель в сентябре прекратит экспорт кроссоверов Outlander, ASX и Eclipse Cross.

Стоит отметить что в ЕС это популярные модели, но несмотря на это их снимают с продажи.

В следующем году с рынка исчезнет компактный хетчбек Mirage и пикап L200.

Сокращение модельного ряда компании Mitsubishi в Европе позволит сократить расходы на модернизацию моторов для соответствия новым эконормам.

Согласно новым планам, автопроизводитель Mitsubishi сосредоточится на азиатском рынке.