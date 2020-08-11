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Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

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Правительство решило отказаться от закона, который ограничивал бы использование б/у запчастей при ремонте автомобилей.
Новый закон подвергся большой критике со стороны экспертов, и вызвал большое количество возмущений со стороны автовладельцев.

Поэтому утвержденный Евразийской экономической комиссией закон решили отменить.

Изначально на территории Таможенного союза предлагали запретить во время ремонта в автомобиль устанавливать подержанные кресла, подушки безопасности, ремни безопасности, блоки управления и элементы рулевого управления.

Это не полный список запрещенных деталей, так как в нем практически все самые ходовые на разборке детали.

Минпромторг уже отозвал законопроект, и пока осталось, чтобы идею подержали в ЕАЭС.

Сейчас в правительстве рассматривают предложенные корректировки, и если их утвердят, то б/у детали нельзя будет использовать только при изменении конструкции транспортных средств.

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