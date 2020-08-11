Kia объявила российские комплектации и цены на новый седан K5

Kia K5 на российском рынке сменит Optima. Для нашего рынка седан будет предлагаться в семи комплектациях по цене от 1 489 000 рублей.

Все комплектации седана будут только переднеприводными, а базовым мотором для нового автомобиля станет атмосферный 2,0-литровый ДВС мощностью 150 л.с. и 192 Нм крутящего момента.

Уже в начальной комплектации Kia K5 доступен с 16-дюймовыми колесными дисками, светодиодной оптикой, и набором активной безопасности.

В версии Comfort за 1 609 000 рублей уже добавят климат контроль, датчики парковки спереди и сзади, камеру заднего вида и 8-дюймовый дисплей для мультимедийной системы.

Комплектации Luxe и Prestige уже можно будет заказать с 2,5-литровым 194-сильным мотором, а также эти версии доступны с базовым 2,0-литровым агрегатом. Стоимость этих комплектаций составляет 1 709 900 и 1839 900 рублей.

Для клиентов еще будут доступны версии Style, GT Line и GT Line+. Самой дорогой из них является GT Line+, стоимость которой в дилерских центрах составит от 2 199 900 рублей.

За эту сумму в седане будет установлено: адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения и проекционный дисплей.

Новый для российского рынка седан уже доступен для заказа, а в дилерских центрах модель появится 1 сентября.